Gallese a su esposa: “La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo”

No pudo con los sentimientos. Pedro Gallese escribió unas emotivas palabras, en sus redes sociales, para su esposa Claudia Díaz e hijos. Esto tras finalizar el partido de Alianza Lima y Sporting Cristal, en donde los íntimos clasificaron a la Liga 1.

Instagram oficial de Pedro Gallese.

Pedro Gallese, quien la semana pasada fue ‘ampayado’ saliendo de un hotel en compañía de una mujer que no era su esposa, decidió romper el silencio y tras el triunfo de Alianza (encuentro en donde fue figura) publicó un conmovedor mensaje para su familia.

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riego lo más preciado que tenga en la vida: Mi familia. No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado”, recalca el futbolista de ‘blanquirroja’.

“Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar, pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importa de mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy”, agregó.

Finalmente, Pedro culmina el extenso mensaje dedicándole la victoria del partido a sus hijos, el cual selló su pase para la final de la Liga 1. “Este triunfo va dedicado a ti y a los bebés. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo. Te amo más que a nada en este mundo”, concluye el texto.

En otro momento, el arquero de la selección fue abordado, este miércoles, por los periodistas luego de culminar el encuentro entre aliancistas y rimenses. Piero (como también lo conocen) habló de la buena actuación de su equipo, sin embargo, se dio unos segundos para enviarle un mensaje a su esposa ante las cámaras.

“Solo me queda decirte Claudia que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solo te pido una oportunidad para recuperarte y poder recuperar tu confianza, al igual que a mi familia”, expresó el portero de Alianza Lima ante la prensa.