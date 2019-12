Este 3 de diciembre en “Yo Soy Kids”, un grupo de pequeños participantes lograron pasar a la siguiente etapa del casting. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Uno de los concursantes que llegó para interpretar a Josimar terminó llorando tras recibir críticas de Daniela Darcourt en el programa.

El niño imitador de Josimar entonó la canción “Como mirarte” realizando los característicos pasos del salsero en el escenario, pero no le bastó para obtener el pase a la siguiente ronda del concurso.

Al término de la presentación, Daniela Darcourt le dijo al pequeño que no veía la imitación del cantante de salsa. “Josimar es un gran compañero, casi siempre compartimos escenario y hoy no siento que hayas sido Josimar. Han habido muchas desafinaciones, hay cositas, raspaditos y ese ronquidito que Josimar tiene en la voz que hoy yo no he encontrado en ti y por esta ocasión yo te voy a decir que no”, comentó.

Luego de ello, Ricardo Morán dio sus opiniones respaldando el punto de vista de la intérprete de “Señor mentira”. “Tengo que coincidir con la opinión de Daniela. Creo que tienes mucho talento, hay que trabajarlo. Creo que con clases y un profesor que esté contigo, te vamos a ver de vuelta en este escenario. Así que también te voy a decir que no”, manifestó.

Luego de escuchar al jurado, el niño imitador de Josimar se retiró del escenario de “Yo Soy Kids” y regresó al backstage donde abrazó fuertemente a su madre y terminó derramando lágrimas.