Thalía llama “fodongas” a mujeres que no hacen ejercicios y fans la critican [VIDEO]

Thalía ha sabido mantenerse vigente en el mundo de la música como en el entretenimiento a lo largo de casi 30 años de carrera. La mexicana ha sabido capitalizar su éxito musical en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde su número de seguidores no deja de crecer. Sin embargo, sus fans están molestos con la azteca pues a muchos no les gustó que criticara a las mujeres que no hacen ejercicios.

Todo sucedió durante uno de sus últimos videos publicados en sus historias de Instagram. En las imágenes se ve a Thalía haciendo ejercicios desde muy temprano. Se le escucha decir:

“Aquí, sacando el pavo, los pays, le pure de papa y todo lo que se acumuló en el cuerpo. En este gimnasio soy la única mujer. Fodongas, levántense. Muévanse. No dejen que se les acumule la grasita, cariños, muevan el body ya”.

Este mensaje lo hizo luego del Día de Acción de Gracias el cual se caracteriza por celebrarse con una cena muy subida en grasas.

Pero ¿Qué significa fodonga?, si bien es una palabra muy utilizada en México, país de origen de Thalía (pero que hoy radica en los Estados Unidos), lo cierto es que su acepción hace alusión a una persona que es muy descuidada o perezosa con su aspecto físico y apariencia.

Ese comentario no habría sentado nada bien a algunos de sus fans, quienes no han tomado nada bien la natural espontaneidad de Thalía en redes sociales, la misma que la ha caracterizado en todos sus años como artista.

Y es que Thalía se ha mostrado en redes sociales no solo muy elocuente, sino también ha expuesto su estilo de vida saludable, el cual no solo incluye un estricto régimen alimenticio, también una demandante rutina de ejercicios que mantienen a la mexicana en perfecta forma a pesar de sus 48 años.

Como se dijo líneas arriba, Thalía es uno de los famosos más activos en redes sociales, en especial en Instagram, donde la mexicana cuenta con un total de 15 millones 012 mil 723 seguidores de todo el mundo.

En Instagram, Thalía muestra no solo muestra todo lo relacionado a su faceta como cantante, también su día a día, su demandante rutina de ejercicios, así como algunos videos divertidos que son el deleite de todos sus fans.