Ricky Martin deja en shock a fans con video donde se toca zona íntima

Ricky Martin no solo es amado por millones de seguidores por su talento para la música, también es considerado uno de los hombres más hermosos y lo deja en claro en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Pero esta vez dejó impactados a sus fans con un video donde el artista boricua se muestra, sin ningún pudor, tocando una zona íntima.

Todo sucedió en las historias de Instagram cuando Ricky Martin se preparaba para una gala y se estaba alistando para la misma. En el video se muestra al cantante arropándose con un terno blanco entallado de la marca Dior. En ello la cámara se dirige hacia la zona baja de su cuerpo.

Ricky Martin con su esposo Jwan Yosef y sus hijos

Ricky Martin nota el enfoque de la cámara y procede a tocar su pene como si estuviera acomodándolo. Tras esto, la imagen decide ponchar a su calzado que era, nada menos, que unas coloridas zapatillas que no amilanaron el look del puertorriqueño.

El video publicado en sus historias de Instagram termina enfocando el logo de la marca Dior, y a pesar que no se puede comentar ha causado un gran revuelo en esta red social donde el boricua no es solo muy activo, sino que su número de seguidores no deja de crecer.

Ricky Martin en Instagram

En la actualidad, Ricky Martin cuenta con un total de 13 millones 219 mil 089 seguidores que están pendientes de todas las publicaciones que el cantante realiza.

Y es que, en Instagram, Ricky Martin se ha caracterizado por compartir momentos de su vida relacionada al mundo de la música (conciertos y galas), también algunos momentos de su día a día al lado de esposo Jwan Yosef o con sus hijos.

Ricky Martin en Instagram

Ricky Martin incursiona en el reggaetón

A pesar que la carrera de Ricky Martin comenzó desde muy temprana edad, ha sabido mantenerla en constante continuidad, adaptándose a los nuevos ritmos que el mercado latino y mundial demanda.

Su ingreso al género urbano lo ha dado al lado de algunos referentes contemporáneos de este estilo de música. El más reciente es su colaboración con Bad Bunny y Residente para el tema “Cántalo”.

Ricky Martin al lado de René Pérez y Bad Bunny

Pero también participó en la canción “No se me quita” junto al colombiano Maluma, video que cuenta con un poco más de 69 millones de reproducciones en Youtube.