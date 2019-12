Janet Barboza sobre Lucero Jara: “Su mayor logro era hacerse a un futbolista (Pedro Gallese)”

Este miércoles, durante la última emisión de “Válgame”, los panelistas del programa discutieron sobre quién fue el mayor responsable tras la infidelidad cometida por el arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese.

Janet Barboza increpó el punto de vista de Karla Tarazona, pues decía que el portero nacional era la persona que tenía el mayor cargo de conciencia. En ese sentido, la exconductora de “La movida de Janet” se atrevió a responderle y ponerse en la posición de la mujer quien fue captada con el esposo de Claudia Díaz.

Pedro Gallese ampay.

“Qué podemos decir Lucero Jara. Qué podemos decir de esta jovencita de 21 años. Para mí, para mi modo de ver, cero principios y cero valor de meterse en una relación”, sostuvo la popular ‘rulitos’.

Tras esto, la nueva figura de Latina arremetió contra ella. "Pero además, seguramente su mayor logro era hacerse a un futbolista. Qué lástima, una chica tan joven", expresó.

Ante las mencionadas palabras, Karla Tarazona defendió su postura, pero también, cuestionó a la ‘amiga’ del futbolista, hija del alcalde de La Perla.

“Acá no es culpa de uno, son los dos. A nivel nacional, todo el mundo sabía que ese hombre era casado. ¿Y esta chibola no tiene televisor? Ella sabía, no ignoraba”, indicó.

Janet Barboza revela detalle oculto de adulterio de Pedro

En otro momento de la discusión, Janet Barboza sostuvo que, según fuentes alegadas a ella, la relación entre el arquero de Alianza Lima y la hija del alcalde de la Perla tendría más tiempo de lo esperado.

Pedro Gallese.

"Al parecer, según dices los entendidos, la relación de Pedro Gallese con Lucero Jara tendría un año", reveló la conductora de "Válgame".

Sin embargo, tras la declaración, tanto el Zorro Zupe como Karla Tarazona no estuvieron de acuerdo que dicha información sea certera y tenga validez.