En octubre pasado, Paquita la del Barrio preocupó a sus fans al ser hospitalizada debido a una trombosis pulmonar y una neumonía. Sin embargo, la cantante mexicana se ha ido recuperando poco a poco gracias a un tratamiento médico que, para sorpresa de muchos, incluye el uso de viagra.

Tras su progresiva recuperación, la intérprete de “Rata de dos patas” ha podido retornar a los escenarios.

PUEDES VER: Críticas a reportero que se burló de Paquita la del Barrio cuando se durmió en entrevista

Es así que la artista ofreció su última presentación el pasado fin de semana en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, en Estados Unidos y tras el término de la misma, contó los detalles del curioso tratamiento que viene recibiendo para concretar su recuperación.

“Estoy tomando la viagra, pero no para otras cosas, sino para mi sangre y porque me la dio el doctor”, declaró, durante una entrevista para “El gordo y la flaca”, programa de Univisión.

La revelación de la intérprete ha causado gran asombro debido a que el viagra es una píldora que usualmente se usa para tratar los problemas de disfunción eréctil en los hombres.

Sin embargo, según la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), el viagra o sildenafil es una sustancia que sirve para tratar problemas urológicos, de hipertensión pulmonar arterial y de otras enfermedades, como la insuficiencia cardíaca.

En dicho encuentro, Paquita la del Barrio comentó también que la fe en Dios la ha ayudado mucho a mejorar su estado de salud y sus problemas familiares.

“Yo siempre he estado cerca de él (Dios) o siempre ha estado cerca de mí, pero últimamente me ha pasado algo muy hermoso...Le pedí por tantos problemas que tiene uno con la familia, y que me mandara a alguien para que me ayudara a solucionar mis problemas. (Después) vine aquí y me enfermé por tantas cosas atrasadas que tiene uno, como mis pulmones, trabajando en lugares donde fuma la gente y así. Entonces me enfermé y llega una persona que me está curando y ella trabaja con el Señor y me está curando”, relató en la entrevista para Univisión.