Pamela Franco y Christian Domínguez siguen en la lupa de la opinión pública, debido a que se han convertido en la pareja- no oficial- de la farándula peruana; además de las indirectas que se envían la cantante y la bailarina Isabel Acevedo.

A través de Instagram, ambos se comparten románticas frases en redes sociales y hasta publican videos de los obsequios que se hacen mutuamente. El último gran detalle que tuvo la expareja de Isabel Acevedo fue un anillo simbólico de oro, el cual lució la cantante de Alma Bella ante las cámaras del programa de espectáculos “Válgame”.

“Me lo ha regalado él (...) Imagínate no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios”, manifestó Pamela Franco.

De momento, la mediática pareja no han dicho- de manera oficia- que son enamorados, sino que “se están conociendo”. Al parecer, el título de “salientes” no le estaría gustando mucho a la vocalista, según sus declaraciones a “Mujeres al Mando”.

“Quisimos conocernos, no hablamos ‘oye. desde hoy estamos’. Dijimos, vamos conociéndonos, viendo cómo van las cosas, las cosas van bien, pero creo que ya es hora que me pida para poner fecha (como enamorados)”, indicó Pamela Franco.

Christian Domínguez y Pamela Franco piensan en tener hijos

Los cantantes Christian Domínguez y Pamela Franco no son enamorados- oficialmente- pero ya hablan de criar hijos juntos.

“¿A mi me gustaría ser mamá? Sí, y Christian, hasta el día de hoy, sí lo podría pensar”, reveló la cantante de Alma Bella.

“Si es el caso, para mí también sería una alegría muy grande, pero todavía no”; acotó.

En ese contexto, Domínguez dijo: “Si yo me enteraría (que está embarazada), no aguantaría tres meses para decirlo, se notaría, la felicidad te brotaría por las poros”