La polémica conductora Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar duramente a la esposa de Christian Cueva, luego de dar a conocer a quien fue una de las conquistas del futbolista.

A través de su programa de espectáculos en ATV, la conocida ‘Urraca’ comentó que una de sus salientes del seleccionado habría sido Olinda Castañeda, luego que la modelo confesara en “El Valor de la Verdad” que habría recibido una propuesta de viaje por parte del pelotero.

Magaly Medina no se calló nada y lanzó duros comentarios contra la madre de los hijos del seleccionado: “la mujer (Pamela López) mira para otro lado” cada vez que el futbolista es mencionado en el programa de ‘El Valor de la Verdad’ por alguna modelo”.

“¿(Christian Cueva) es jugador de fútbol o “invitador” profesional? Ahora Olinda dice que la invitó, que la quiso llevar a Brasil. ¿Y la mujer? Bien gracias, ella mira para otro lado, con ella no pasa nada, no le entran balas a la mujer. ¿Cuántas mujeres más se tienen que sentar en “El valor de la verdad” a hablar sobre las invitaciones de Cueva? No sé”, dijo la conductora.

De la misma manera cuestionó al jugador peruano por todas las modelos que han salido a hablar de él; “Realmente Cueva ya da vergüenza ajena”, exclamó la presentadora televisiva.

Resaltó también los viajes que Cueva ofrece a todas sus modelos preferidas. "Una que lo rechazó (Olinda) pero cuántas habrán atracado, ¿se acuerdan que hemos revisado los movimientos migratorios de personas que iban bastante a Brasil? Una de las que analizamos fue Pamela Franco, de repente estuvo utilizando la agencia de Christian Cueva”, expresó Magaly.