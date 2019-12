Lyn May celebra despedida de soltera con atrevido show de strippers

A pocos días de su matrimonio, la siempre polémica vedette Lyn May decidió despedir su soltería con un infartante show de stripper. Los videos de la fiesta se viralizaron inmediatamente y los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Las imágenes muestran a la exactriz de cine sentada muy contenta mientras que un joven bailarín realiza sensuales bailes frente a ella. Además, Lyn May quiso compartir un consejo con sus fieles seguidores en Instagram, donde publicó un controversial video mostrando y tocando el ‘derrier’ de su novio. “Amigos, hay que ‘checar’ la mercancía antes de todo, hay que probar”, se oye decir a la vedette.

"Amigas qué les parece el trasero de mi prometido Markos D1 " escribió la sexagenaria en su red social. El post de Lyn May provocó que miles de usuarios la critiquen duramente pues consideran que el clip es “bastante subido de tono y ya no está en edad de hacer esos espectáculos”.

Por otro lado, Lyn May también es cuestionada por su noviazgo con el cantante y empresario Markos D1, quien se dedica al rubro de la cosmética y cuenta con varios salones de belleza, según rumores del joven novio de la figura televisiva tendría un pasado oculto muy diferente al de su futura esposa.

Lyn May se prepara para su octavo matrimonio

Hasta el momento, el prometido ha tenido todos los reflectores de la prensa mexicana encima debido a la suspicacia que ha causado su sorpresivo romance con Lyn May. Para el público mexicano el principal motivo del empresario para contraer matrimonio sería el dinero y la fama de la vedette.

“Pues honestamente no sé porque hay personas que pueden opinar así de alguien que no conocen, la verdad yo quiero hacerlo. Ahora sí que digan misa, las criticas dejaron de importarme hace mucho tiempo”, dijo Lyn May ante los rumores que afirman que su próxima boda con Markos D1 sería producto de un montaje publicitario.