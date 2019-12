Lucho Cáceres: “Estoy orgulloso de Héctor Lavoe”

“Ha sido un reto encarnar a alguien tan icónico como Héctor Lavoe, aunque en la serie soy el imitador”.

En vísperas de presentar el capítulo final, este viernes, de ‘El día de mi suerte’, serie de Movistar Play basada en la visita del salsero Héctor Lavoe al Perú, Lucho Cáceres, protagonista de la ficción, se pronunció sobre lo que ha sido la experiencia.

“Estoy disfrutando la serie, espero todos los jueves a la medianoche para ver el nuevo capítulo. Es una producción de gran inversión de la cual me siento satisfecho, contento y orgulloso”, menciona.

“Normalmente soy autocrítico con el trabajo, pero a priori no tengo nada que decir. He recibido buenos comentarios y lo que por ahí me han dicho es que deberían haber soltado los cuatro capítulos juntos, aunque a mí me parece que esa es parte de la exploración”, comenta el actor, tras mencionar lo que ha significado el personaje de Héctor Lavoe en su carrera.

“No podría decir que ha sido la mejor interpretación en toda mi trayectoria, creo que eso es muy subjetivo, lo que creo es que estoy muy satisfecho con el trabajo realizado, pero no es ni mejor ni peor que otro. De hecho, ha sido un reto encarnar a alguien tan icónico como Lavoe, aunque en la serie no soy Lavoe, sino un imitador del cantante”, dice.

Lucho, quien anteriormente ha producido una serie para la TV y una cinta nacional, por el momento deja de lado esa posibilidad para dedicarse de lleno a la actuación en el 2020.

“Producir no está dentro de mis planes, el próximo año voy a ser un simple actor, es mucho más fácil y más tranquilo. A veces, juego con producir cosas con el afán de desarrollar ideas que no necesariamente llegan a mis manos, entonces voy en busca de ellas a través de una ficción, pero, si por mí fuese, y llegaran buenas historias a mis manos, me quedaría como actor y nada más”, señala.

Es así que entre sus proyectos para el siguiente año cuenta que continuará en la serie de América TV, ‘De vuelta al barrio’. Asimismo, estará en la película La piel más temida de Joel Calero y regresará al teatro de la mano de Mariana de Althaus. “Con eso ya no tengo tiempo para nada más”, finaliza.❖