El cantante Justin Bieber utilizó su cuenta personal de Instagram para interactuar con sus seguidores y confersarles que está en contra del racismo del que fue parte años atrás, cuando hizo comentarios ofensivos hacia las personas afrodescendientes.

“Me opongo al racismo”, fue el escueto pero firme mensaje de la imagen que posteó el intérprete de “Love Yourself”, y en la descripción recordó que en alguna oportunidad fue partícipe de la discriminación pero ahora se arrepiente de aquellos actos.

“Cuando era joven, fui maleducado y ahora sé que dije cosas realmente hirientes sin saber el poder de mis palabras. El racismo sigue prevaleciendo y quiero usar mi voz para recordarles que todos somos humanos, y tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios”, fue el sentido mensaje de Jutin Bieber.

El artista de 25 años no mencionó a qué comentarios o comportamientos racistas se refería. Sin embargo, los usuarios recordaron que en el 2014 Justin Bieber fue blanco de duras críticas por hacer un chiste racista. En aquella época se filtraron varios videos donde el cantante mencionaba la palabra 'Nigga’ y se preguntaba “¿Por qué la gente negra le tiene miedo a las cadenas? ¡Corran!”.

Además, el ex de Selena Gomez bromeó cambiando la letra de su canción 'One less lonely girl’ (Una chica menos que está sola) a ‘One less lonely nigga’ (Un negro menos solitario). Por entonces su equipo anunció que Justin Bieber se había dado cuenta de su equivocación y pidió ayuda a Usher y Will Smith para que lo educaran.

Tras varios años de acaparar titulares por excesos y escándalos con sus exparejas, parece que Justin Bieber encontró el equilibrio a sus 25 años junto a su esposa Hailey Baldwin con quien se unió a la religión cristiana. Además Bieber también quiso anunciar los cambios que viene haciendo para mejorar. “En estas vacaciones me haré responsable de todas las deficiencias y trabajaré en ello por mí y por los que me aman. ¿Cuál es su meta?”, publicó en Instagram junto a la imagen de un árbol de navidad.