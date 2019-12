Juliana Oxenford responde a ‘haters’ que la llaman “anoréxica”

Debido a su estilo de comentar las noticias, Juliana Oxenford se ha ganado miles de seguidores, pero también muchos detractores, quienes constantemente hablan de la periodista en las redes sociales.

A través de Instagram, la conductora de “90 Central” reportó que todos los días es víctima de los haters, quienes la critican por su nacionalidad y por un problema de salud con el que lidió, años atrás.

Según Juliana Oxenford, ella no tiene problemas con ese tipo de calificativos. Es más, la comunicadora de Latina se siente orgullosa de cómo ha llevado su carrera.

“Anorexica y argentina, grandes insultos cuando no te pueden decir corrupta, mafiosa, vendida, bruta o ignorante. Orgullosa de quien soy, de lo que superé en la vida y de mi carrera honesta. Esto es parte de lo que me envían todos los días, algo bueno debo estar haciendo”, expresó la periodista de Latina en Instagram.

Juliana Oxenford burlas

Tras su pronunciamiento, la hija del actor argentino Marcelo Oxenford logró que su publicación tuviera más de 35000 likes y miles de comentarios en Instagram.

“Se responde con inteligencia”, “Cuando los perros ladran es señal que estás avanzando”, “Eres tan grande”, “Algo interesante” y “Mi madre decía que la ignorancia es soberbia y atrevida, esos fujiloristas sí que son insolentes. Sigue que tú trabajo es muy bueno aunque no esté de acuerdo en todas tus opiniones”; fueron algunos de los comentarios que resaltan el buen trabajo de Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford ataca a sus colegas ‘influencers’

Hace unos días, mediante sus redes sociales, Juliana Oxenford reveló que fue tentada en reiteradas ocasiones para hacer publicidad a diferentes marcas a cambio de canjes (productos gratis). Según la comunicadora, siempre se ha negado a hacerlo.

“Me llaman, escriben, me ofrecen diversos productos gratis a cambio de un tuit o historia en Instagram y - cuando les digo que me niego a hacer de mis redes una tienda virtual de ‘quality products’- me responden: pero tus colegas lo hacen. Qué triste”, tuiteó la periodista junto al hashtag. #YoGastoDeLaMía