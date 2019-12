Eva Ayllón se suma a reparto de ‘No me digas solterona 2’

La cantante Eva Ayllón, sorprendió a sus miles de seguidores al subir unas fotos en las que da cuenta de su visita ‘sorpresa’ al set de rodaje de la cinta nacional “No me digas solterona 2”, donde tendrá una participación especial como actriz invitada.

“Estoy súper emocionada de estar en esta película. Yo vi la primera parte y me encantó. Creo que No me digas solterona 2 la va a romper en abril del próximo año”, comentó Eva Ayllón.

Junto a Patricia Barreto. Su personaje es un misterio.

PUEDES VER Eva Ayllón desmiente fake: “Mi voz está bien y mejor que nunca” [FOTOS]

Protagonizada por la actriz Patricia Barreto, la comedia ‘No me digas solterona’, llevo a más de 870 mil espectadores al cine, convirtiéndose en uno de los largometrajes peruanos más taquilleros, por lo que esta segunda parte promete romper esquemas y superar a su antecesora.

“No puedo creer que tengamos a Eva Ayllón en la película. Ella es una maestra de la música. Es un honor. Su participación en la película está super divertida”, manifestó la directora de la película Ani, Alva. Junto a Eva, también se sumaron a la cinta Anahí De Cárdenas y Marisa Minetti. El estreno está previsto para abril del 2020.