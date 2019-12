Nicola Porcella dejará Perú: “Es época de las vacas flacas”

Nicola Porcella admitió que ha cometido errores en lo que va del 2019, producto de ello no la está pasando nada bien, según indicó en sus historias de Instagram.

“Dicen que ahorro es progreso, así que me voy caminando a mis clases. Pues hay que ahorrar, es época de las vacas flacas. Caminando al gimnasio, caminando a mis clases, no hay de otra”, se le oye decir a la expareja de Angie Arizaga.

Luego de haber admitido que no tuvo un buen desempeño en el presente año, el exparticipante de “Esto es Guerra” dio una entrevista al diario Trome, donde reveló algunos detalles de sus proyectos a futuro.

Nicola Porcella dejará Perú para alzar vuelo a México, en busca de un futuro mejor en el mundo de la actuación. Pese a que le ha costado tomar esta decisión, el también actor habría firmado contrato con una agencia que lo representará.

“Sí, me voy en enero. Firmé contrato con la agencia Happy Management que representa a artistas en México, España y otros países. Ha sido una decisión difícil, pero vamos con todo”, aseguró el ex chico reality.

“Bueno, ya tengo algunas entrevistas pactadas y haré algunos casting. Ellos saben que mi trabajo aquí, de los problemas que tuve, pero las cosas siempre pasan por algo”, acotó.

En otro momento, Nicola Porcella manifestó que es bueno cambiar de aires, sobre todo porque en su zona de confort estaba “en la mira”.

“En la mira estuve siempre, creo que fue un poco por ser la cabeza de un reality y porque también cometí errores, producto de mi inmadurez, la fama, pero quién no se ha equivocado. Ahora me he levantado, he madurado, ya no salgo de mi casa, paro encerrado y estudiando”, expresó la expareja de Angie Arizaga.

Finalmente, el chico reality indicó que su abogado se encargará los asuntos legales contra la conductora de televisión, Magaly Medina, a quien la querelló por haberlo “difamado”.