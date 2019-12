Este martes 3 de diciembre en “Esto es Guerra”, Mario Irivarren e Ivana Yturbe protagonizaron una escena que dejó atónitos a los competidores y conductores del programa.

Los chicos reality se caracterizaron como Joel y Fernanda de “Al fondo hay sitio” para interpretar uno de los momentos más recordados de la producción de Efraín Aguilar.

En la escena, Ivana Yturbe lee una carta que le envía Mario Irivarren y luego va enfurecida a buscarlo. La popular ‘Princesita Inca’ le reclama al chico reality por el presente y le dice que ya está harta de sus manías.

“Mario Joel González, desde que estoy contigo nadie me invita a salir, nadie me llama y todo por tu culpa”, dice la modelo. “Fernanda, ¿por qué no entiendes que tú y yo estamos destinados a estar juntos?...”, le responde el popular ‘Calaver Coqueta’.

Mario Irivarren (Joel) le pide a Ivana Yturbe (Fernanda) que haga lo que le mande su corazón, tras lo cual esta enfurece y termina tirándole una fuerte cachetada.

Este momento provocó las risas de los presentes y fue ironizado por el propio Mario Irivarren, quien, a modo de borma, le dijo a la ‘Princesita Inca’ que podría haber perjudicado sus rinoplastias al golpearlo. “Tres rinoplastias tengo”, expresó.

Hasta el momento, Mario Irivarren e Ivana Yturbe no han confirmado que hayan retomado su relación. Sin embargo, los integrantes de “Esto es Guerra” han sido vistos juntos en reiteradas oportunidades, lo cual indica que habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor.