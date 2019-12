Por: Cecilia Castillo S.

Este año que nos deja, qué duda cabe, será inolvidable para Ernesto Pimentel. El actor, quien desde hace 24 años se viste de polleras y trenzas para dar vida a la Chola Chabuca, se convirtió en padre. Con ello, su incansable ímpetu para renovarse en lo profesional lo sigue haciendo incursionar en proyectos televisivos y teatrales que le permiten mostrarse con personajes que distan de la comicidad.

Así, el conductor de ‘El reventonazo de la Chola’ decidió aceptar la propuesta para ser parte de ‘Llauca’, la serie a cargo de GV Producciones (de Gisela Valcárcel), que dirige Jorge Carmona.

Ayer fue su último día en el picante barrio chalaco de San Judas. Pimentel daba fin a los diez capítulos donde participa como Vicky, un transexual que se ha posicionado como líder de un cártel.

“No es la primera vez que me ofrecen hacer algo así, pero esta vez decidí aceptar porque el personaje no apela al humor. Vicky es una persona empoderada, equivocada, pero empoderada”, nos cuenta en un alto del rodaje que se realiza en formato cine.

“Vicky es parte de una agrupación delictiva, es como se dice la dueña, vive en una guarida. Está así porque su hermano (rol que interpreta el actor Pietro Sibille) le pide que se haga cargo del negocio. En su entorno están, además, Norka Ramírez y Alejandro Vargas. Otras historias paralelas son asumidas por la propia Gisela Valcárcel, Manolo Rojas, entre otras figuras, donde el protagonista es el Callao.

¿Qué te hacía rechazar esos perfiles que te ofrecían?

Los personajes que siempre me ofrecían eran básicamente vinculados al humor, y yo quería tener otras opciones de hacer otras cosas. En este caso es un personaje con una fortaleza muy grande, agresiva. Cada año, en paralelo a Chabuca, procuro siempre hacer otros personajes. En octubre fui Kike Quiñones en el musical ‘Maestra vida’, en el Teatro Municipal.

¿Cómo has trabajado a Vicky?

Yo he partido, primero, de la fortaleza de un personaje en un medio de hombres, en cómo este personaje en un contexto lumpen, agresivo logra conseguir respeto. Ojo, no estoy reivindicándolo, no hablo de las acciones del personaje dentro del tema delincuencial en el que se encuentra, pero sí cómo ha asumido quién es.

Vicky es, tal vez, como una sobreviviente en ese mundo infernal...

Yo creo que ella es una reacción a la violencia en la que estamos viviendo.

¿Qué crees que es lo más interesante de este personaje?

En mi opinión, es que no está abordado desde el humor sino desde la humanidad, desde lo rudo y fuerte que tienes que ser para asumir quién eres.

En el 2020, la Chola Chabuca cumple 25 años, tu circo, 20 y Gael, un año de vida. ¿Mucho por celebrar?

Y con muchas ganas de agradecerle a Dios. Feliz en América Televisión, feliz con Chabuca y el circo. La paternidad hace que me sienta tan arraigado a la vida, tan agradecido que he decidido hacer más y mejores cosas. Quiero seguir haciendo teatro, construir otros personajes y seguir disfrutando a la Chola, mi otra hija. Estoy tan agradecido con Miluska (Jácome, su productora y madre de su hijo), al bebé, soy tan feliz bañándole en arroz, cantándole.

Sigues rechazando que lleven tu biografía al cine...

Sí, porque yo todavía estoy haciendo mi historia.