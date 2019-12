Aunque no han oficializado su relación de manera pública, los cantantes Christian Domínguez y Pamela Franco cumplieron un mes como ‘salientes’ y no dudaron en festejarlo.

Mientras que el líder de la Gran Orquesta Internacional utilizó las redes sociales para presumir los obsequios que su actual amada le hizo, la cumbiambera no dudó en lucir el anillo que Domínguez le dio.

En una entrevista para el programa “Válgame”, la integrante de Alma Bella intentó esconder el regalo ante las cámaras, pero terminó confirmando que Christian Domínguez le regaló la joya.

Según Pamela Franco, el lujoso anillo no fue por ningún motivo especial. Además indicó que hasta la fecha, el exintegrante de la Joven Sensación no le ha pedido ser su enamorado. “Me lo ha regalado él (...) Imagínate, todavía no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios”, bromeó.

Al ser consultada sobre el valor material del anillo de oro, la intérprete de cumbia no se mostró muy interesada en saber el costo del regalo.

Pamela Franco también aseguró que ella es muy considerada con Christian Domínguez. “Yo soy detallista. A mí me gusta ser así, sin fechas, el día que yo quiera se lo voy hacer”, indicó la cantante, quien lo sorprendió con .

Por su parte, Christian Domínguez habló sobre el lujoso obsequio y confirmó que el anillo es de oro. “Obvio, 60 puntos. Nuestra relación no se basa en fechas y los detalles van y vienen todo el tiempo”, dijo el exnovio de Isabel Acevedo.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco terminarán?

Durante la última emisión de “En boca de todos”, el vidente brasileño Reinaldo Dos Santos fue consultado por Ricardo Rondón por “cómo ve” dicha relación, el Profeta de América dio a entender que Christian Domínguez y Pamela Franco no durarán mucho.

“Te voy a decir una cosa. Esta es una relación que no comenzó con raíces muy profundas, entonces, no tienen raíces profundas como aquel árbol que está ahí...”, dijo el brasileño. Ante la insistencia del conductor, Dos Santos acotó: “No. Yo no creo que lleguen al año”.