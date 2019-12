Luego que denunciara que sufrió de acoso por parte de Juan Darthés, Calu Rivero no solo decidió tomar nuevos aires para dejar su natal Argentina para radicar en los Estados Unidos; sino que ahora la actriz de 32 años ha decidido cambiar su nombre. En su cuenta oficial de Instagram figura como “Dignity”.

Pero este cambio ha venido acompañado de una transformación total la cual incluye también ostentar el cabello visiblemente corto. Y es que muchos aseguran que esto sería el último de una amalgama que se han ido sumando desde hace seis años cuando decidió dejar el rodaje de “Dulce Amor”, espacio donde denunció que Darthés por excederse en toqueteos durante las grabaciones.

En un video publicado en Instagram, Calu Rivero presentó su nuevo yo con un extenso mensaje. En algunas de sus líneas se puede leer:

“Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece, pero no define. Mi nueva actitud de vida está motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo... Llámame Dignity”.

Esta noticia ha causado mucho revuelo entre sus seguidores, quienes no saben cómo asimilar esta nueva identidad de la actriz argentina que hoy busca abrirse un espacio en los Estados Unidos. Para despejar las dudas, Infobae, realizó una entrevista a Calu Rivero donde la actriz decidió aclarar la controversia.

“Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que la humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad, porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas”.

Acto seguido, habló de sus emociones cuando decidió contar que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Juan Darthés, así como sus sentimientos cuando se enteró que la Argentina emitió la orden de captura, sobre todo, tras la denuncia de violación sexual de parte de la también actriz Thelma Fardin.

“Estaba volviendo de estar una semana en un seminario de actuación en el medio de la de la montaña, incomunicada, en Grecia. Estaba sola, en el hotel, cuando llamé a mi hermana para contarle la experiencia y elle me dijo ‘quiero contarte algo’... No pude parar de llorar. Lloré, lloré, lloré como una niña, lloré hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo, se hacía cascarita y se regeneraba en una nueva piel”, confesó Calu Rivero.