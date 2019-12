Brunella Horna se presentó como invitada del programa “En boca de todos”, donde se emocionó al contar detalles sobre cómo va su romance con el excongresista Richard Acuña.

En un momento, Tula Rodríguez le preguntó a la popular ‘Wawita’ si el exparlamentario le cambió la vida y esta esbozó una sonrisa para luego responder que gracias a su actual relación encontró estabilidad y tranquilidad.

“Richard me dio una estabilidad que necesitaba, me dio una tranquilidad. No hay nada más bonito que irte a trabajar y tener paz, que puedas enfocarte en tus negocios o una pareja que te motive a salir adelante”, comentó.

Sin embargo, Brunella Horna sorprendió a todos al revelar que se encuentra distanciada de Richard Acuña, pero debido a que se encuentran trabajando en diferentes ciudades.

“Estamos en una etapa, tal vez un poco distanciados por nuestros trabajos, es muy difícil tener trabajos en distintas ciudades, pero ahí está el amor, la comprensión, la confianza que nos tenemos para salir adelante, que la relación no se empeore”, señaló. “Nos damos fuerza, nos motivamos, él desde Chiclayo o Trujillo o yo desde Lima, pero de verdad, te admiro un montón, te amo”, añadió en la entrevista para “En boca de todos”.

Brunella Horna se pronuncia sobre ‘ampay’ de Richard Acuña

La modelo Brunella Horna rompió su silencio luego de que el programa “Magaly tv, la firme” emitiera un video de Richard Acuña, donde este aparecía saliendo de una discoteca en Miraflores a las 3:00 a.m.

Según comentó la exchica reality, ella si estaba enterada de que su pareja saldría con sus amigos aquel día. “La verdad es que ese día y a esa hora yo estaba durmiendo. Yo sí sabía que él iba a cenar con sus amigos, luego le provocó ir a la discoteca. Estaba muy cansada por la construcción de este local”, manifestó.