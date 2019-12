Shawn Mendes sufre fuerte caída durante concierto en Brasil

El cantante Shawn Mendes viene ofreciendo distintos conciertos en Latinoamérica como parte de su gira “The Tour”. Sin embargo, un reciente incidente pondría en riesgo sus siguientes presentaciones.

Resulta que el cantante sufrió una fuerte caída en el estadio Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El episodio pudo ser grabado por los asistentes, quienes mostraron su clara preocupación por el enamorado de Camila Cabello.

Según se pudo ver en el video viral, Mendes corrió para acercarse a su público, pero finalmente terminó en el suelo.

El clip del preciso momento en que se cae Shawn Mendes viene convirtiéndose en viral en las distintas redes sociales.

Shawn Mendes canceló shows en Brasil

Tras protagonizar una fuerte caída en su primer concierto en Sao Paulo, el cantante Shawn Mendes se vio obligado en cancelar otro show en dicha ciudad de Brasil.

Shawn Mendes

“Sao Paulo, siento mucho tener que decir esto, pero me desperté sintiéndome muy enfermo. Fui al médico para descubrir qué tengo y me detectaron laringitis y una infección inusual que ha causado la inflamación de mis cuerdas vocales. Hacer esto me rompe el corazón, pero mis médicos me dijeron que no puedo realizar el concierto esta noche o podría dañar mi voz a largo plazo”, explicó.