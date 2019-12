Que Gisela Valcárcel llamara “gusana” a Pamela Franco ha causado un gran revuelo en la farándula local. Este calificativo no ha pasado desapercibido para nadie, ni siquiera para la propia Mónica Cabrejos quien salió en defensa de la cumbiambera y respondió a la conductora de “El Dúo Perfecto”.

En su programa en Radio Capital, Mónica Cabrejos analizó el impasse entre Gisela Valcárcel y Pamela Franco (actual pareja de Christian Domínguez tras un escándalo de supuesta infidelidad a Isabel Acevedo), donde la periodista aseguró que la conductora del espacio de América TV quiso ser graciosa, pero que el chiste no le salió nada bien.

“Me pareció que quería jugar Gisela (Valcárcel), hacer un chiste, hacerse la graciosita. No la vi con mala intención. Yo que Pamela (Franco) le hubiera dicho ‘Yo soy, ¿por? ¿me quieres preguntar algo?’”.

Tras esto, Mónica Cabrejos especuló que quizás el calificativo de “gusana” hacia Pamela Franco se debió a un reconocido tema que interpreta Christian Domínguez:

“Creo que Gisela está como queriendo hacer un chiste por la canción que hace Christian Domínguez ‘Cómo se mata al gusano’. Mal chiste”.

Sin embargo, la periodista insistió que más que un momento gracioso fue uno bastante incómodo, y que Gisela Valcárcel debería dedicarse a conducir y no a hacer bromas.

“Consigan un guionista bueno. Amiga, date cuenta, lo tuyo es la conducción. (Ella) quería ser graciosa, pero ha perdido la chispa. No se vio gracioso, la gente no entendió el chiste”, sentenció Mónica Cabrejos.

¿Qué respondió Pamela Franco a Gisela Valcárcel?

Una vez Gisela Valcárcel dijera “gusana” a Pamela Franco, la cantante de “Alma Bella”, tratando de mostrarse no afectada por las palabras de la conductora, expresó sus emociones tras el impasse.

“La verdad es que lo tomo de la mejor manera. A mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas, que yo soy muy fresca y todo eso. La verdad, no tengo por qué hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quién soy, sé lo que estoy haciendo, sé cómo estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, respondió al diario “El Popular”.