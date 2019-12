Armando Tafur, productor de “El dúo perfecto”, opinó sobre el reclamo que realizó Magaly Medina en relación al bajo rating que registró IBOPE sobre su programa “Magaly tv, la firme” pese a los ‘ampays’ que presentó sobre las infidelidades de Pedro Gallese y Pedro Loli.

Según comentó el productor de Gisela Valcárcel, este hecho resulta bastante extraño, debido a que los temas tratados por “Magaly tv, la firme” estuvieron en boca de todos los últimos días.

“Eso tienen que chequearlo ella y el canal (ATV). Los dos temas que ella manejó (infidelidades de Pedro Gallese y Pedro Loli) fueron muy comentados y por eso sorprende que el rating no se haya medido como se debería medir”, manifestó.

Armando Tafur dijo que, como productor, también estaría muy preocupado si viviera una situación similar a la que estuvo atravesando la periodista Magaly Medina.

“Si nos sacamos todos los días la mugre (como seguro lo hace ella), para tener primicias, para hacer cosas interesantes (como ella lo viene haciendo), yo también me preocuparía, diría ‘oye que raro’ (que el rating no suba) cuando todos comentan del tema que está relacionado al fútbol, que es de interés nacional e incluso ha sido reflejado el sábado en el partido (Alianza Lima vs. Cristal), donde todos le gritaban (a Pedro Gallese)”, comentó.

“Igual el rating siempre va a ser comidilla de todos cuando no estamos con la decisión favorable. Esperemos que se resuelva. A mí también me preocuparía si todos hablan del tema y mis números no suben”, añadió el productor de Gisela Valcárcel en “El dúo perfecto”.