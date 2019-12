Liam Payne, exintegrante de la agrupación One Direction, viene siendo noticia en las últimas horas al protagonizar una fuerte pelea a las afueras de un bar en Texas, Estados Unidos.

El video de este enfrentamiento físico fue captado por los celulares de los testigos y finalmente el clip fue difundido por el portal estadounidense TMZ.

Según se pudo ver en las imágenes, el cantante de 26 años se enfrentó verbalmente con tres miembros de seguridad del local donde estaba, un bar llamado The Silver Fox.

En las imágenes obtenidas por el portal TMZ se pudo ver cómo algunas personas trataron de tranquilizar al cantante, quien estaba acompañado de su enamorada, Maya Henry, de 19 años de edad.

Según reportaron algunos testigos, la joven pareja salió del mencionado local, luego intentó volver a entrar y fue en ese preciso momento en que se produjo la pelea.

Ante esta situación, Liam Payne utilizó su cuenta oficial de Instagram para denunciar al bar donde se produjeron los hechos. "Tres de tus miembros de seguridad simplemente me atacaron sin razón mientras agarraban mi identificación. Tomé fotos de todo el asunto, espero verlos en la corte, imbéci**s”, escribió el cantante.

Al verse expuesto, el joven artista decidió borrar su Instagram Storie, pero los cibernautas se encargaron de hacer captura del polémico mensaje.

¿Quién es Liam Payne?

Liam James Payne es un cantante, compositor y guitarrista británico, se hizo especialmente conocido por haber sido parte de la boy band One Direction.​

En su carrera con One Direction, ha compuesto temas como “Taken”, “Everything About You”, “Same Mistakes”, “Last First Kiss”, “Back For You” y “Summer Love”, pertenecientes a los álbumes “Up All Night” y “Take Me Home”.