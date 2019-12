La supuesta amante de José José durante sus años de juventud, Sol Ibarguen, se pronunció en contra de la primera esposa del “Príncipe de la canción”. La mujer se mostró furiosa luego de que, tras el fallecimiento del cantante, la madre de los hijos del artista mexicano haya tenido más protagonismo en los medios y hasta consiguiera volver a la televisión.

Así también habló sobre los primogénitos, quienes han tenido más proyectos desde entonces. Gustavo Adolfo Infante, presentador de televisión mexicano, dijo que la ‘querida’ del cantante se expresó mal de la familia.

“Habló mal de los hijos de José José y dijo que hasta la ancianita ya tenía su programa de televisión refiriéndose a Anel”, sostuvo en el programa "De primera mano".

Al respecto, Sol Ibarguen llegó a comunicarse en vivo con dicho espacio televisivo mexicano para aclarar el porqué de su pronunciamiento contra Anel Noreña.

"Para empezar yo nunca dije nombres pero está hablando de esa persona, que no merece la pena pronunciar el nombre de esas personas… Esa señora me llama como la ‘pobre idiota’ y yo nunca la he insultado. Me defiendo, ya estoy bien cansada, yo no tuve la culpa, el que puso el cuerno fue él no yo”, indicó.

Así también, aseguró que defenderá todo tipo de acusación en su contra. Debido a los ataques que recibió en las redes sociales, la 'querida' recibió el daño de su automóvil e intentaron lastimarla físicamente en reiteradas ocasiones.

Sol Ibarguen, supuesta amante de José José. Foto: Instagram.

Amante de José José arremete contra quienes la critican

Sol Ibarguen también había dicho durante la revelación de las audios, palabras ofensivas hacia todas las mujeres de país (México) donde sabe que la esposa del cantante es querida.

Allí aseguró que todas las mujeres que la critican son “viejas y feas” y que nunca mezclaría a sus hijos “con esos buitres carroñeros”, en referencia a los hijos de José José.