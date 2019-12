Gian Marco se defiende tras ataques de Lucho Cáceres por supuesta defensa a Fujimori

El cantautor peruano Gian Marco no se quedó callado luego de que Lucho Cáceres compartiera una publicación donde lo criticaba por presuntamente haber salido en defensa del expresidente Alberto Fujimori, y se defendió a través de su cuenta oficial de Facebook.

En su post, el intérprete de “Cuéntame” y “Hoy” aseguró que la noticia publicada por el actor era falsa y aseguró que tomará acciones legales.

“A raíz de la coyuntura política actual en mi país natal Perú, está circulando una supuesta “noticia” en la que hago declaraciones sobre un gobierno pasado. Declaraciones totalmente tergiversadas en una entrevista que se me hizo hace 3 años por un medio cuyo nombre no voy a mencionar, con la única intención de generar noticia y polémica. Esta “noticia” ha vuelto a cobrar “vida” a raíz de un post que una persona ha publicado anónimamente, consiguiendo que esta noticia falsa sea compartida por varias personas, por lo que me he visto en la obligación de tomar acciones legales”, señaló.

Gian Marco aclaró que no pertenece a ningún partido político y dijo que no piensa opinar sobre los temas de coyuntura política del Perú. “Estoy cansado de que me metan en este tipo de comentarios, cansado de tanto aburrido y aprovechador con ganas de confundir a la gente. Cansado de tanto ignorante sentado en una computadora o detrás de su teléfono, odiando al mundo y todo lo que los rodea. Entiendan que no pertenezco ni apoyo a ningún partido político. No soy fujimorista, ni aprista. No me interesa apoyar ni ser parte de la clase politica de Perú”, manifestó.

Gianmarco se pronuncia en Facebook

“Tampoco esperen ni me pidan que me pronuncie sobre la coyuntura actual porque no lo voy a hacer. Hago mucho por mi país desde mi trinchera de la música y anónimamente ayudo a muchos proyectos y personas que más lo necesitan. No tengo que estar publicándolos tampoco”, añadió.

Finalmente, el cantautor precisó que no piensa a apoyar a ningún representante de la clase política. "A todos mis verdaderos seguidores les pido por favor no se dejen llevar y no caigan en el juego. A la prensa le pido más responsabilidad en sus noticias digitales, porque este accionar me ha causado más de un problema, incluso en otros casos en donde hasta mi propia familia ha sido agredida, recibiendo amenazas de todo tipo. Repito, no apoyé ni apoyaré nunca a ningún personaje de la política ni de ningún partido político. No sigan inventando más tonterías”, aseveró Gian Marco.