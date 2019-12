Pedro Suárez Vértiz a Gallese: “La debilidad por el sexo opuesto nos vuelve brutos”

Luego de que Pedro Suárez Vértiz reflexionara sobre la infidelidad en sus redes sociales, muchos de sus seguidores creyeron que se refería a Pedro Gallese, quien hace unos días fue captado saliendo de un hotel con una señorita que no es su esposa.

Ante la supuesta indirecta, el intérprete de “Mi auto era una rana” decidió opinar sobre el drama familiar del arquero de Alianza Lima.

Pedro Suárez Vértiz se puso en los zapatos de Pedro Gallese y aseguró que él también se ha inclinado al amor prohibido. “Porque la tentación para mí, también ha sido un martirio”, expresó en Facebook.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada ‘debilidad por el sexo opuesto’, nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar.

Creemos que la infidelidad es totalmente manejable y controlable. La adrenalina nos llena de una falsa seguridad, de la que recién nos percatamos, cuando ya todo está perdido.

Saludo el digno pronunciamiento y el adiós de la esposa de Gallese, pero no puedo ocultar mi esperanza en el perdón. Porque aunque no lo crean, algunos hombres aprendemos.

Siempre busqué una explicación para nuestra errónea naturaleza, y si bien nunca lo encontré, hallé un texto que nos radiografía por completo :

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.”

“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.” Romanos 7, 15-19.