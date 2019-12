En la última edición de “Esto es Guerra”, Rosángela Espinoza ganó un circuito en el que competía con Ivana Yturbe y Alessandra Lama. Sin embargo, el ‘Tribunal’ decidió regresar a sentencia a las tres competidoras luego de que la ‘Princesita Inca’ asegurara que la producción no le informó sobre una de las reglas del juego y terminó provocando la molestia de la ‘Chica selfie’.

Rosángela Espinoza se mostró muy incómoda con el reclamo que hizo Ivana Yturbe contra uno de los miembros de la producción del reality y hasta le dijo a la modelo “seguro estás pensando en los pajaritos y por eso no estás prestando atención. Si tanto te quieres quedar en el programa yo me voy y tú quédate. Yo no entiendo que te está pasando. Tú no eres nueva, tú ya tienes años”.

La popular ‘Chica selfie’ se manifestó en contra de la decisión tomada pro el ‘Tribunal’. “Yo no estoy en un circo, yo no creo que “Esto es Guerra” sea un circo, así que yo me retiro mejor porque yo no voy a ser partícipe de esta broma. Las tres nos hemos esforzado”, aseveró la modelo, tras lo cual se retiró del set del reality.

Sin embargo, luego de unos segundos y tras conversar con Pancho Rodríguez, Rosángela Espinoza retornó el escenario del programa y le exigió al ‘Tribunal’ que considere su triunfo. “Si el Tribunal va a tomar esa decisión entonces que me salve porque yo fui la primera que tocó esa campana”, señaló.

A pesar de estos reclamos, el ‘Tribunal’ dijo que averigurará lo que realmente ocurrió antes de tomar una decisión final.