Daniela Darcourt defiende a Tony Succar de críticas por hablar de Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt fue consultada sobre el comentario de Tony Succar en la que alabó su carrera musical por encima de Yahaira Plasencia, de esta última no tuvo buenos comentarios.

La salsera, quien ahora forma parte del jurado de ‘Yo Soy Kids" declaró en exclusiva al diario “El Popular” sobre las declaraciones del ganador de dos Latin Grammy a su llegada a Perú y las cuales provocaron gran revuelo.

La reportera consultó a Daniela Darcourt: “A ti te echó flores, pero a Yahaira no, dijo que no la seguía”.

Al respecto la salsera tuvo una tajante respuesta: “Son criterios, él es músico como cualquier persona del medio, no solamente de peruanos, sino en el mundo y si le presentan una artista que le gusta lo dice y si es una artista que no le gusta también".

“Son criterios personales que se toman de distinta manera. No me voy a molestar porque mañana un Marc Anthony diga que yo no le gusto, al contrario, es una crítica de alguien muy grande que es ejemplo para muchos”, agregó Daniela Darcourt sobre Tony Succar y su opinión sobre la amiga de Jefferson Farfán.

Como se recuerda, el ganador de dos Grammy Latino dijo que Yahaira Plasencia no se encuentra dentro de su lista de artistas peruano preferidos, lo cual provocó una serie de reacciones.

Finalmente, Daniela Darcourt agradeció la buena crítica que tuvo Tony Succar sobre su trayectoria musical.

“Tony aparte de ser un gran músico, es un amigo personal, muy querido, tiene un criterio maravilloso musical, es ganador de dos Grammy´s (...) Creo que se han dado cuenta que tiene el criterio suficiente para dar el comentario que él desee”, acotó la intérprete de “Señor mentira”.