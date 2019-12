A pesar de que Isabel Acevedo rompió una fotografía de su ex Christian Domínguez dejando en claro que ya olvidó al cumbiambero, lo cierto es que algunos no le creen. Uno de estos es Rebeca Escribens quien, por el contrario, asegura que la popular ‘Chabelita’ no supera aún al líder de la Gran Orquesta Internacional.

Durante la última emisión de América Espectáculos, Rebeca Escribens se encontraba acompañada de ‘Choca’ Mandros. Ambos estaban analizando el gesto de Isabel Acevedo (romper una foto de Christian Domínguez) quien cogió el calendario de “En boca de todos” y llegó hasta el mes de diciembre donde figuraba el cumbiambero, la bailarina no contuvo la cólera y lo rompió.

“... Destruido está el calendario de Christian Domínguez...”, en eso, interrumpe ‘Choca’ Mandros quien relata que la foto del cumbiambero aparecía en el mes de diciembre, vestido de Papá Noel, y que al ver esto, Isabel Acevedo, rompió la imagen. Ante esto, Rebeca Escribens acota: “... Se rompió... Y así dice que lo ha superado, ¿A quién quiere engañar? ¿A quiénes quieren engañar?”

¿Qué hizo Isabel Acevedo con la foto de Christian Domínguez?

Durante la última emisión de “En boca todos” le mostraron a Isabel Acevedo el calendario 2020 del mencionado programada. La bailarina pasó las páginas hasta llegar al mes de diciembre y, para su sorpresa, se topó con la imagen de su expareja, Christian Domínguez.

Ante esto, Isabel Acevedo comentó que: “Les voy a decir la verdad. El mes de diciembre es mi mes favorito, pero ahora que he visto esa foto, yo voy a arrancar el mes de diciembre. Este calendario con esa foto no me gusta”.

Y entre risas, la popular ‘Chabelita’ procedió a arrancar la carilla del mes de diciembre donde figura su expareja, de quien se dice le fue infiel con la cantante de “Alma Bella”, Pamela Franco.