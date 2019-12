La bailarina Isabel Acevedo no se quedó callada tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien la criticó duramente por no devolverle las camionetas que Christian Domínguez compró a nombre de ella.

Al ser consultada sobre si aún tenía sentimientos por el cantante de cumbia, la popular ‘Chabelita’ se mostró muy tranquila y dejó en claro que el intérprete ya es parte de su pasado. “Yo ya volteé la página. Estoy tranquila”, afirmó.

Además, aseguró que, al igual que Christian Domínguez, ella se encuentra disfrutando de su vida y trabajando en sus proyectos personales. “Yo estoy enfocada en otras cosas. Yo estoy en otras", comentó para las cámaras de “En boca de todos”.

Cuando le comentaron acerca del aniversario que celebraron Pamela Franco y el líder de la Gran Orquesta Internacional tras cumplir su primer mes de relación, Isabel Acevedo señaló que “Uno es grande y sabe lo que hace, si hace bien o mal ya queda en su conciencia”. Sin embargo, precisó que “No quiero seguir hablando de él, porque siento que no me suma”.

Tras estas declaraciones, Isabel Acevedo fue enfática al referirse a los comentarios que hizo Pamela Franco, al indicar que ‘Chabelita’ debería devolverle sus camionetas a Christian Domínguez. “Imagínate. Es perder el tiempo responderle”, aseveró la bailarina, para “En boca de todos”.

Christian Domínguez asegura que Isabel Acevedo no quiere devolverle camionetas

En noviembre pasado, Christian Domínguez ofreció una entrevista para el programa “Domingo al día”, donde aseguró que Isabel Acevedo se niega a devolverle las camionetas que él compró a nombre de ella cuando aún mantenían un romance.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Yo solo quiero lo mío. Hay un tema legal, de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, señaló el cumbiambero.