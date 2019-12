Brad Pitt se sincera sobre su alcoholismo: “Lo vi como un escape”

Desde su separación con Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt ha abierto su corazón y confesado muchos de sus demonios, entre ellos su fuerte adicción al alcohol (uno de los grandes factores que minaron su matrimonio). Y en una reciente entrevista, al actor de Hollywood dios unas reveladoras confesiones que dejaron a más de un con la boca abierta.

Pocas veces Brad Pitt es tan íntimo como en esta ocasión, quizás porque su interlocutor ha sido nada menos que su amigo el veterano actor Anthony Hopkins el cual abarcó tres puntos específicos de la vida del actor: su adicción al alcohol, su dificultad para expresar sus sentimientos y sus más grandes errores.

PUEDES VER: Brad Pitt habría encontrado el amor con actriz 25 años menor que él

Brad Pitt y Anthony Hopkins en "Conoces a Joe Black"

La entrevista dejó la rigidez habitual de cuando quien te interroga es un desconocido a cuando se convierte en una conversación espontánea entre amigos. En la misma, Brad Pitt abrió su corazón y se confesó sobre sus problemas.

“Me estoy dando cuenta, como acto de perdón hacia mí mismo, que valoro los pasos en falso que he dado... las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, expresó Brad Pitt.

Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su matrimonio en 2016

Sin embargo, fue ese el momento en el Anthony Hopkins decide tocar uno de los puntos más sensible para Brad Pitt, su alcoholismo. El galardonado actor preguntó al exesposo de Angelina Jolie por los motivos que lo llevaron a refugiarse en la bebida, a lo que este contestó de manera muy directa: “Lo ví como una manera de escapar”.

Sin embargo, Brad Pitt, continuando su narración sobre sus problemas con el alcohol, se refirió a cómo en estos días las personas han perdido la sensibilidad para entender y empatizar con los problemas de los demás.

Brad Pitt y Leonardo Dicaprio en la premier de "Once Upon A Time In Hollywood"

“Creo que estamos viviendo un momento en el que somos extremadamente críticos y rápidos a la hora de tratar a las personas como si fueran desechables... siempre le hemos dado una gran importancia al error. Nuestras debilidades, nuestra vergüenza. Pero el siguiente movimiento, lo que haces después del error, es lo que realmente define a una persona”.

Siguiendo el eco de la adicción al alcohol, Anthony Hopkins se confesó también con Brad Pitt revelando que lleva 45 años rehabilitado del alcoholismo. En un extracto dijo: “No sé por qué bebí. Ahora miro hacia atrás y pienso ‘hice cosas malas, pero todo fue, en cierto modo, por una razón. Es extraño mirar hacia atrás y pensar: ‘Dios, hice todas esas cosas’”.

Teniendo en cuenta que ambos compartieron experiencias y reflexiones sobre la adicción, Anthony Hopkins aprovechó para buscar ahondar en las emociones de Brad Pitt, es entonces cuando el veterano actor sorprende a su amigo preguntando si lloraba con frecuencia.

Ante esto, Brad Pitt revela: “Soy famoso por ser no llorón ¿Eso es una palabra? No he llorado en 20 años y ahora, en esta última etapa, me encuentro más conmovido, conmovido por mis hijos, conmovido por mis amigos, conmovido por las noticias. Simplemente conmovido... creo que es una buena señal. No sé dónde me lleva, pero pienso que es una buena señal”.

Brad Pitt confesó haber padecido una severa adicción al alcohol

Tras haber escuchado esto último, Anthony Hopkins, haciendo uso de su amplia experiencia de vida, agregó: “A medida que envejezcas, descubrirás que solo quieres llorar... no se trata de dolor, se trata de la gloria de la vida”.