Aída Martínez y Xoana González sorprenden con beso durante escena íntima en una cama

Aída Martínez fue la invitada de honor en el último video del canal de Youtube de la argentina Xoana González. Ambas se presentaron con unas diminutas lencerías. La arequipeña estuvo con una de sus mejores amigas para hablar de muchos temas.

Con una ligera y encendida prenda interior roja, Xoana Gonzáles presentó el video y dio pase a su invitada para, posteriormente, realizar una rueda de preguntas sobre temas íntimos. Lo que más llamó la atención del clip fue el apasionado beso que se dieron al finalizar el material audiovisual.

La modelo extranjera viene atravesando por un buen momento, pese a haber terminado su relación con Rodrigo Valle desde hace pocos meses. La argentina ha demostrado que puede mantenerse soltera tras la fuerte ruptura.

¿Xoana González tuvo ‘affaire’ con amigo de Rodrigo Valle?

Recientemente, la modelo argentina fue centro mediático tras revelar que tuvo un ‘affaire’ con uno de los amigos de Rodrigo Valle. Ante las críticas recibidas por medio de su cuenta de Instagram, Xoana González decidió aclarar dicho asunto, pues la culpaban de haberle sido infiel al fisicoculturista.

“Lo que hice en sí está mal, pero estábamos separados hace un mes y medio y ya iniciado el proceso de divorcio. Cuando se separa, cada uno puede hacer lo que quiere [...] Me sentía mal y listo y la fregué, pero no fui infiel y quiero aclararlo. Ya estábamos separados", sostuvo a través de un video compartido en sus redes sociales.

Xoana González.

De esta manera, recalcó que no le fue infiel a su expareja y pidió que no la sigan juzgando por sus errores. "Ya está, listo, me equivoqué. Quería aclarar que yo no fue infiel. Me enteré de muchas cosas que me dolieron mucho, que él (Rodrigo) hizo cuando estábamos casados. En el programa de Magaly vi mensajes que le mandaba a una chica”, indicó.