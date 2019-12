A pesar de los 23 años de diferencia entre Adal Ramones y su actual esposa Karla de la Mora, ambos han demostrado que la edad es lo de menos cuando el amor es verdadero. Después de haber sido novios en 2013 y haberse separado tras tres años de relación, finalmente se reconciliaron y se casaron el 5 de agosto de 2017.

Con un estilo “salvaje”, tal y como lo han descrito en redes sociales, el productor de televisión y la publicista se dieron el ‘sí’ en un Safari, ubicado en el estado de Puebla en México. Asimismo, sin hacerlo público, se supo que pasaron su luna de miel en Tailandia.

A pesar del paso del tiempo, a través de las redes sociales, la pareja se muestra muy enamorada, viajan frecuentemente y son inseparables. Adal Ramones ha confesado que no quiere permanecer ni un segundo alejado de Karla de la Mora, pues no desea cometer los errores que hubieron en su primer matrimonio con Gabriela Valencia.

"Cuando le digo que voy a tener monólogo en Chicago y ella me contesta: ‘Ay, no sé si pueda ir’… ¡no!, ¡por favor!”, suplica el también actor a su amada.

“Antes me preguntaban: ‘¿Y puedo ir?’. ‘No creo que esté bien porque hay muchas entrevistas’, e inventaba cosas para que no me acompañara. Fue difícil mi primer matrimonio con Gaby, la madre de mis hijos, tuvo muchas cosas bellas, pero hubo cosas que no supe lidiar; me ausentaba mucho de la casa por trabajo y te acostumbras a no cultivar el matrimonio”, contó en una entrevista.

Así, ha reconocido que el exceso de trabajo lo distanció de su exesposa, motivo por el cual tiene mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir lo mismo con Karla de la Mora.

Ramones tuvo dos hijos (Paola y Diego) con su primer matrimonio, quienes se llevan muy bien con su actual esposa.

El primer hijo de Adal Ramones y Karla de la Mora

En octubre del año pasado, Adal Ramones fue sorprendido hasta las lágrimas por su esposa, al confesarle que sería nuevamente papá. Finalmente, en abril de este año nació Cristobal.

“Les presento a: Cristobal Ramones De La Mora. Ha nacido hoy, sano al 100%. La mamá feliz y en recuperación. Gracias a todos, sus oraciones han sido vitales para que hayamos llegado a este día. Que Dios los bendiga”, comentó el presentador mexicano a través de su cuenta de Instagram.