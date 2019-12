Ricardo Morán no se quedó callado ante las declaraciones de la cantante Dina Paucar, quien aseguró que el programa “Yo Soy” y sus artistas perjudican la carrera de los originales.

“Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, yo respeto las opiniones de todos. Los imitadores existen en todo el mundo, en Las Vegas, en Buenos Aires. Hay imitadores de Liza Minelli, Judy Garlland, etc.”, señaló.

Ricardo Morán y Dina Paucar

Según comentó el productor de “Yo Soy”, la incomodidad de los artistas originales se produce cuando los empresarios promocionan eventos manipulando maliciosamente la información de los mismos. “Creo que el problema ocurre cuando los empresarios no comunican al público correctamente. Nunca debe presentarse el imitador como si fuera el artista original. La comunicación siempre tiene que ser muy clara para que haya honestidad en este negocio”, precisó, durante la promoción del programa “Yo Soy Kids”.

Ricardo Morán también se pronunció sobre los cuestionamientos de quienes le exigen fomentar la realización de artistas originales y no solo de imitadores. "Yo siempre digo que el canal (Latina) y la productora “Rayo en la botella” han hecho “La Voz”, “La Voz Kids”, “Rojo, fama contra fama”, “Los cuatros finalistas” y “Los cuatro finalistas baile”. Hemos hecho tantas temporadas de artistas originales como temporadas de “Yo soy””, sentenció.

“De estos programas tenemos a Daniel Lazo, Rubí Palomino, Susan Ochoa, Randi Feijó, Jeyko Atoche, Farik Grippa. Son artistas que han encontrado en nuestros programas una plataforma. Creo que por enfocarnos mucho en un lado nos olvidamos de ver lo otro”, añadió el también jurado de “Yo Soy”.

Por otro lado, dijo no tener conocimiento sobre la carta notarial que envió la hija de Carmencita Lara para que no se mencionara el nombre de su madre en “Yo Soy”. “Yo no tengo nada que ver con eso”, manifestó Ricardo Morán.

¿Qué dijo Dina Paucar sobre “Yo Soy”?

A inicios de noviembre, Dina Paucar afirmó que el programa “Yo Soy” y sus artistas perjudicaban el trabajo de los originales, pues tenían mayor público debido a que cobraban menos por sus presentaciones.

“Yo también estoy en contra de eso, de gente que lucra con el talento de otro al que tanto le ha costado ganarse un espacio, sin imitar a nadie. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff de trabajadores, debemos pagar pasajes para transportarnos, tenemos un abogado, un contador, una oficina, publicidad y ellos (los imitadores) van con su pista y cantan y cobran un sencillo", declaró al diario Ojo.

"Me van a decir envidiosa, me van a criticar, pero tampoco estoy de acuerdo”, añadió la cantante de música folclórica.