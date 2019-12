Tras su esperado regreso a los escenarios, la cantante Selena Gomez vuelve al ojo de la tormenta y no precisamente por lo comentada que fue su participación en los ‘American Music Awards 2019’ sino porque recientemente se han viralizado en las redes sociales, varios videos que demostrarían que la ex “Chica Disney” habría llegado en estado de ebriedad a dar su presentación en los premios.

Las imágenes muestran a la cantante llegando con dificultad a la alfombra roja de las recientes premiaciones de los ‘American Music Awards 2019’, Selena tambalea en todo momento y su rostro luce desencajado.

PUEDES VER: Hailey Baldwin sorprende al respaldar a Selena Gómez en Instagram

Incluso, el clip muestra el preciso momento en que la expareja de Justin Bieber pierde el equilibrio y casi se desploma en el suelo. El personal de seguridad tuvo que indicarle a la estrella por dónde dirigirse, pues ella parecía estar desubicada.

Selena Gomez en los American Music Awards 2019.

Algunos internautas han expresado su indignación ante la actitud de Selena Gomez pues su presentación en los ‘American Music Awards 2019’ fue bastate cuestionada por lo desafinada que sonó al interpretar sus más recientes temas ‘Lose You To Love Me’ y ‘Look At Her Now’, situación que ha sido justificada por sus representantes, quienes explicaron que se debió a un ataque de pánico que sufrió la cantante momentos antes de subir al escenario.

"Entonces, ¿Selena Gomez estaba vapeando antes de su actuación de AMA y su equipo trató de culparlo del "ataque de pánico"? ¿Y qué hay de su enfermedad, de repente no es tan importante? Juro que lo usa solo cuando le beneficia. Repugnante", comentó uno de los cibernautas.

Sin embargo, los fieles seguidores de Selena Gomez, la respaldaron argumentando que todo fue por culpa de los altos tacones que utilizó la intérprete para la gala, además de los dos años que tiene lejos de los escenarios. Los ‘American Music Awards 2019’ marcaron el regreso de la estrella.