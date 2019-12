Angie Jibaja sufrió un pequeño accidente este último fin de semana durante una presentación en una concurrida discoteca. La modelo se ‘paralizó’ un momento mientras realizaba su show frente a cientos de asistentes al local nocturno.

La expareja de Jean Paul Santa María cantaba sobre el escenario del local cuando de repente comenzó a temblar por unos segundos. Tras esto tiró el micrófono y quedó inmóvil durante varios segundos con las manos arriba, producto del susto.

Angie Jibaja en Instagram.

Las imágenes del incidente, que pudo terminar en tragedia, fueron viralizadas en las redes sociales. Quien grabó la escena fue uno de los asistentes al establecimiento.

Rodrigo González compartió el clip en sus historias de Instagram y reveló lo ocurrido por la modelo. La misma Angie Jibaja aclaró lo sucedido para despejar las dudas. Ella relató en unos audios a la exfigura de Latina lo que sucedió.

“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quede como en shock un rato. No sentía la mandíbula, me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible. Me comenzó a doler la cabeza, una mala experiencia”, le cuenta al popular 'Peluchín'.

Así también, indicó que era su segundo evento de la noche y que en dichos lugares "no te avisan que los cables están cortados”.

Angie Jibaja en el ojo de la polémica nuevamente

Como se recuerda, el programa “Válgame” difundió imágenes exclusivas de Angie Jibaja en dicha discoteca. Según los videos, la modelo estaba en un presunto estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas.

El programa de Magaly Medina difundió también imágenes de su preocupante estado desmejorado. Al respecto, respondió a sus críticas.

“Espero que nunca estén en mis zapatos... hay gente que trabaja en mi entorno, que es bien solapa, como la persona que difundió (el video). No les deseo el mal, pero deberían hacer un mea culpa y no seguir aplastando a una persona que ya tiene bastante. Los amo con todo mi corazón”, sostuvo.