Pedro Suárez Vértiz generó revuelo en redes sociales al pronunciarse sobre el tema de infidelidad, precisamente en medio del escándalo de Pedro Gallese, Pedro Loli y Christian Domínguez, quienes habrían engañado a sus parejas con otras mujeres.

Luego que el programa “Magaly TV, la firme” difundieran los comentados ‘ampays’, el cantante peruano usó su perfil oficial de Facebook para hablar del amor verdadero y la perfidia. “Tú escoges. Buenos días amigos y feliz inicio de semana para todos”, escribió el intérprete como parte del post.

“Lo que sueles pensar cuando tu relación es pura pasión: ‘¿Por qué no me llama?¿Con quién estará?’ Lo que sueles pensar cuando tu relación es verdadera: ‘Es la persona más buena del mundo. No merece ser dañado’. El amor tiene 2 únicas presentaciones: fuego torturado, o tesoro en el alma”, se aprecia el texto que compartió Pedro Suárez Vértiz en Facebook.

En poco tiempo, el post del intérprete peruano superó las 2000 interacciones, más de 700 compartidos y 400 comentarios de toda índole, destacando los que respaldaron las palabras de vocalista.

“Así tal cual es el amor tan miel y tan hiel”, “El amor es vago o es de compromiso”, " El amor es la única presentación hacia los hijos, lo demás es pasajero y un péndulo", “El amor tiene esas dos alternativas: hacer feliz a la pareja o simplemente no”, “El amor, el amor nos da sentimientos bellos y grandes decepciones. Me quedo con lo primero, bendiciones”, indicaron algunos usuarios de Facebook.

Todo esto se suscita después que Magaly Medina difundiera las imágenes en su programa, donde se le vio al arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, salir de un hotel con Lucero Jara, hija del alcalde de La Perla- Anibal Jara. Además de la supuesta infidelidad cometida por parte del cantante Pedro Loli, quien hace poco disfrutó la dicha de convertirse en padre- por primera vez- con su pareja Fiorella Méndez.