Pamela Franco, quien sigue siendo la saliente oficial de Christian Domínguez, generó diversos comentarios luego de su sorpresiva presentación en el programa “El dúo perfecto”. Además de su presencia en el reality, Gisela Valcárcel llamó la atención al decirle “gusana” a la vocalista de Alma Bella de Nilver Huarac.

La cantante se presentó en el set de la producción conducida por la popular ‘Señito’, pero tal parece que su participación no habría sido del total agrado de algunos, entre ellos el jurado y la conductora.

Pamela Franco fue invitada en la reciente emisión de “El dúo perfecto” como parte del grupo de cumbia Alma Bella, para reforzar en su presentación al equipo conformado por Michelle Soifer y Mario Hart.

“¿Saben qué es lo peor? Me han dicho que la ‘gusana’ está acá. Bueno, no la gusana. Perdón, no, no. no (...) Que la chica está aquí”, se le escuchó decir a Gisela Valcárcel.

No obstante, Pamela Franco no se quedó callada al ser cuestionada por estos fuertes calificativos de la popular ‘Señito’, además de lo que dijo la jurado Michelle Alexander.

“Es que se tienen mucha confianza, creo que se tienen un cariño. La verdad es que lo tomo de la mejor manera, a mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas que yo soy muy fresca y todo eso. La verdad no tengo porque hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quien soy, sé lo que estoy haciendo, sé como estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, respondió la saliente de Christian Domínguez para las cámaras del diario El Popular.