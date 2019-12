Paloma Fiuza pasa la noche con nuevo galán tras ruptura con Facundo González

Paloma Fiuza parece haber olvidado por completo el amor que sentía por Facundo González. Este quedaría evidenciado luego de que “Magaly tv, la firme” difundiera un avance en el que afirma que la modelo brasileña pasó la noche con un nuevo galán.

“¡Ampay! Paloma Fiuza estrena galán y pasa la noche con él, en departamento”, se le escucha decir a la voz en off en el adelanto del programa conducido por Magaly Medina.

En las imágenes presentadas, la integrante de “Esto es Guerra” aparece subiendo al carro de un joven y también ingresando con él al que sería el departamento de este.

Hasta el momento, la chica reality no se ha pronunciado sobre este “ampay” y tampoco a confirmado o negado tener una nueva relación sentimental tras el término de su romance con el argentino Facundo González.

Todos los detalles sobre el “ampay” de Paloma Fiuza serán transmitidos este lunes 2 de diciembre en “Magaly tv, la firme” por la señal de ATV.

Paloma Fiuza se burla de Facundo González en “Esto es Guerra”

La modelo Paloma Fiuza le hizo pasar un vergonzoso momento a su expareja Facundo González durante uno de los juegos de “Esto es Guerra”, donde ambos debían conversar sin usar las palabras “sí” y “no”.

El popular ‘Wacho’ le preguntó a su exnovia si aún lo extrañaba y esta le contestó “para nada” y hasta le contó que se iría de viaje junto a un amigo que ahora es “su reemplazo”.

¿Por qué terminaron Paloma Fiuza y Facundo González?

En marzo de este año, Facundo González confirmó el fin de su relación con Paloma Fiuza y también reveló el motivo de la ruptura. “Esa diferencia de cinco años hace que ella piensa en tender una familia y yo ahora no quiero eso. Pienso en mis proyectos, pero lo entiendo por ella. A mí también me encantaría tener un hijo, pero no ahora. Si el destino quiere que estemos juntos, bien, si no, tengo los mejores momentos”, explicó el argentino.