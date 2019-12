Britney Spears y Justin Timberlake fueron una de las parejas más populares de principios de la década del 2000. Su gran atractivo, química y talento los convirtieron en lo preferidos de los tabloides y revistas de espectáculos.

Si quieres conocer un poco más sobre la historia de amor entre la ‘princesa del pop’, quien este 2 de diciembre cumple 38 años, y el cantante de ‘NSYNC’, no dejes de leer esta nota.

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron cuando ambos tenian 10 u 11 años cuando eran parte del elenco del ‘Club de Mickey Mouse’, uno de los shows infantiles más populares de Estados Unidos.

Sin embargo, no fue hasta siete años después, que la química comenzó entre la llamada ‘princesa del pop’ y el cantante de ‘NSYNC’. Ambos comenzaron a acercarse cuando Britney Spears abrió uno de los conciertos que Justin Timberlake daría con la banda.

En 2001, el romance se confirmó y las dos estrellas de la música se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la industria. Ambos se encontraba en el mejor momento de sus carreras y en la cima de su popularidad.

''No me da verguenza decir que lo amo desde el fondo de mi corazón. Mientras de amor se trate, con el, demasiado nunca es suficiente. Él es todo'', declaró Britney Spears a un medio estadounidense a inicios de 2001.

Justin Timberlake y Britney Spears iniciaron su romance en 2001 y se convirtieron en una de las parejas más populares de la época. Créditos: Dave Hogan.

Desafortunadamente, la relación terminó tan solo un año después. Fue una ruptura fugaz y los rumores de la época comentaban que el motivo había sido una infidelidad por parte de Britney Spears con el coreógrafo Wade Robson.

''La ruptura me rompió el corazón Yo no puedo tener relaciones que no sean significativas con las mujeres. Necesito encontrar a la chica correcta para empezar una relación. Tendrá que ser un gran momento cuando ella aparezca'', declaró Justin Timberlake.