Alejandra Guzmán se convirtió en blanco de duras críticas luego que la cantante compartió una fotografía de su rostro sin maquillaje. La mencionada instantánea se volvió viral en Instagram y varios usuarios hicieron mención a las cirugías de la estrella mexicana.

Ante este bochornoso episodio en la vida de Alejandra Guzmán, su hija Frida Sofía compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se lució al natural y en ropa de baño.

El corto clip de la influencer de 27 años contó con un mensaje inspirador. “Diciembre... Me pregunto si este año me enseñó lo suficiente para salir adelante. Para ahogar mis demonios sin ahogarme yo. Para descubrirme y amarme tal y como soy. Para levantarme cada día agradecida de estar viva y sana. A valorarlo todo. Ojalá y sí, pero si no, aún así seguiré luchando hasta conseguirlo. Siempre”, expresó.

El video de Frida Sofía recibió la rápida aceptación de sus seguidores, quienes se pronunciaron en la sección comentarios con mensajes positivos hacia la belleza de la joven y principiante cantante.

“Muñequita hermosa. Te Amo Frida”, “Eres bonita por todos lados”, “Muy bonita de cara y cuerpo. Nunca te operes, tu mamá era muy bonita y ya ves cómo quedó, ni parece ella, mucho éxito hermosa” y “Tienes todo para lograr lo que te propongas”, se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Frida Sofía y su foto que generó duras críticas

La intérprete de “Eternamente bella” se tomó un selfie con el rostro lavado y dejó a relucir sus retoques estéticos.