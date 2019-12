La cantante Wendy Sulca se encuentra atravesando por un difícil momento debido al accidente de tránsito que sufrió en junio pasado y así lo hizo saber a sus seguidores en Instagram.

En su publicación, la intérprete de “La tetita” generó la preocupación de sus fans al contar que el accidente que le ocasionó un efectivo de la Policía Nacional del Perú ha afectado su salud de muchas formas, por lo que aún no podrá regresar a los escenarios.

“Debido al accidente que tuve hace 5 meses, he estado mal y no solo me ha afectado físicamente, sino también psicológicamente. Lastimosamente aún no mejoro totalmente por lo que he puesto en pausa todos mis compromisos y actividades debido al reposo médico que me acaban de mandar por 30 días”, indicó la artista en el post de Instagram.

Además, agradeció a sus fans por manifestarle su apoyo durante esta complicada etapa en su vida. “Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño, ¡espero recuperarme muy pronto para volver con más fuerza!”, añadió.

Wendy Sulca también anunció que el próximo 2020 estará presentando el videoclip de su más reciente tema.

“En esta foto estoy en una de las locaciones donde se grabará el nuevo videoclip de mi canción Cerveza Cerveza 2.0 que estrenaremos el próximo año, para bailar y gozar todos con mi nuevo sencillo. Por ahora pueden escucharla por Spotify y en todas las plataformas digitales”, escribió la cantante en Instagram, junto a una imagen donde aparece sonriente y luciendo el escudo del Perú sobre el pecho.

Wendy Sulca exige justicia a policía que la atropelló

A inicios de noviembre, Wendy Sulca denunció en Facebook que el policía que la atropelló no se ha hecho responsable de su recuperación.

“Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento, pues no ha depositado la segunda mitad ni ha querido asumir los gastos de terapias adicionales dado que la terapia inicial que se había prescrito no me ayudó a recuperarme. A su vez, me ha bloqueado del WhatsApp, por lo que le tuve que pedir a mi equipo de trabajo que le escriba, pero también bloqueó a uno de ellos y al otro ya no le responde”, reveló la artista.