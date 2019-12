Antonella Salini, la Miss Teen Perú Universo viene captando la atención de los foros de belleza y de los missólogos internacionales quienes la han colocado en el top 6 de las favoritas a llevarse el cetro internacional. Es así que la peruana estaría en la final que se llevará acabo este 20 de enero en Panamá, donde se medirá con 40 jóvenes.

“Bella por dentro y fuera”, “Vamos Antonella, eres la mejor”, “Te mereces la corona”, son algunos de los comentarios que se rescata en favor de nuestra soberana peruana, quien es una de las favoritas junto con la representante de Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, España, Botswana y Costa Rica.

A ello se suma que, diferentes medios internacionales están pendientes de nuestra reina de belleza, por lo que siguen cada paso que viene realizando la trujillana de 19 años. Vale indicar, que Antonella visitó recientemente Chepén, junto con Viviana Alva, Miss Teen Perú Universo Earth 2019 y Fátima Rivas, Miss Teen Beauty 2018 como invitadas en la Semana Turística de Chepén.

“Mi meta es ganar y me estoy preparando para lograrlo. Mi sueño es darle esa alegría a mi país, a toda mi familia y en especial a ese ángel que me acompaña siempre a todos lados, mi padre, quien ya falleció víctima de cáncer. No solo represento a mi ciudad de Trujillo, sino a todo un país y esa es una responsabilidad que llevo bajo mis hombros”, señaló Salini.

A su turno, Diego Alcalde, organizador del Miss Teen Perú Universo respaldó a Salini en este nuevo certamen. “Vamos a darle todo el respaldo a Antonella Salini para lograr esa corona. Todo un equipo ya está trabajando para que Perú brille en la competencia más grande para adolescentes”, señaló.