Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug estaría viviendo con su novio [VIDEO]

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug con Abel Lobatón, continúa generando polémica en las redes sociales. Luego de declarar que no vive con su madre desde hace ocho meses, la joven de 18 años estaría conviviendo con ‘Youna’, su reciente pareja.

A través del Instagram de su novio, Samahara reapareció poniendo la mesa para la cena en el departamento de él. Luego ambos aparecen sentados comiendo pizza y tomando una botella de vino.

Recientemente Karla Tarazona, panelista de “Válgame”, contó que la segunda hija de la ‘Blanca de Chucuito’ le pidió permiso a Klug para irse a vivir con Abel Lobatón, su padre.

Tras la pelea pública entre la joven y su madre, la expareja de Jefferson Farfán reveló que su hija ya no vivía con su papá. Por su parte, Lobatón señaló que no sabía nada del asunto debido a que se encontraba en un compromiso familiar.

Cuando le preguntaron si había hablado con su hija, el exfutbolista enfatizó en que no estaba muy informado de la situación.

El martes 26 de noviembre, Samahara Lobatón escribió en Instagram el siguiente mensaje: "Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo; pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”.

“Melissa Klug está triste, deprimida, llorando”, revela Evelyn Vela

Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón protagonizaron un escándalo en las redes sociales luego de que la joven defendiera al futbolista Jefferson Farfán de los ‘ataques’ de su madre.

Evelyn Vela, amiga cercana a la expareja de Farfán, señaló que Melissa Klug estaría atravesando un duro estado emocional por su hija. “'Meli' está triste, deprimida, llorando, pero para una madre no hay hijo malo”, contó.

Mensaje de Samahara Lobatón que reveló distanciamiento con Melissa Klug. (Foto: captura)

Según la bailarina, la empresaria ha consentido más a Samahara, por lo que ella cree que debe estar mal influenciada.

”Samahara siempre ha sido la hija que Melissa ha engreído más, pero también es la más rebeldona. Cuando quería algo ella se lo daba y creo que fue un error permitir que ingrese a la TV con solo 16 años. El problema no lo sé, pero es increíble que se le haya ‘volteado’ a su madre", expresó en una entrevista para Trome.