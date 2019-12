Paul Walker: Jordana Brewster grita su amor por él a 6 años de su muerte

A seis años del accidente que provocó el fallecimiento del actor Paul Walker, varias figuras del reparto de la franquicia “The Fast and the Furious” o “Rápidos y Furiosos”, vienen homenajeando el recuerdo de su amigo, con emotivos mensajes y fotografías que demuestran el afecto y cariño que surgió en las grabaciones de la reconocida saga fílmica.La actriz Jordana Brewster no fue la excepción y utilizó su cuenta personal de Instagram para hacer una sorpresiva confesión.

“Te amo con todo mi corazón, te extraño con todo mi corazón”, fue la emotiva dedicatoria que escribió Jordana Brewster en su red social, donde también compartió una fotografía junto al desaparecido actor, ambos se ven muy sonrientes posando para las cámaras en el Avant Premiere de la película que ambos protagonizan.

PUEDES VER: Vin Diesel recuerda a Paul Walker con emotiva foto que conmovió a todos

Los fanáticos de la actriz de ascendencia panameña y brasileña no tardaron en reaccionar al post y a pocas horas de ser publicado ya cuenta con casi 300 mil corazones. “Se fue demasiado pronto”, “Eran una hermosa pareja”, “Ámalo y extráñalo siempre”, “Hermosa alma para siempre en nuestros corazones”, “Siempre en mis pensamientos y en mi corazón, te extrañamos mucho Paul”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Jordana Brewster dedica conmovedor mensaje a Paul Walker

La publicación de Jordana Brewster no fue ajena a la única hija de Paul Walker, Meadow Rain Walker, quien dejó una cariñosa respuesta para la actriz de 39 años. “Te amo”, fue el escueto mensaje de la joven que acaba de cumplir 21 años.

Como se recuerda, Jordana Brewster dio vida a ‘Mia Toretto’, una joven que se enamora de ‘Brian O’Conner’, personaje que interpreta Paul Walker. Ambos viven un apasionado romance que prospera entre robos millonarios, corrupción, narcotráfico y gángsters.

El actor Vin Diesel también homenajeó a su mejor amigo Paul Walker en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con todos sus seguidores una imagen que evoca al intérprete de ‘Brian O’Conner’ en el cielo. “Always” (‘siempre’ en castellano),fue el escueto y conmovedor mensaje del intérprete.