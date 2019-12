Olinda Castañeda: Christian Cueva vuelve a ser mencionado en el sillón rojo

Christian Cueva vuelve al ojo de la tormenta tras ser mencionado por Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”. La modelo afirmó que el futbolista le hizo atrevida propuesta a través de Instagram.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que Christian Cueva, quien se encuentra casado con Pamela López, es involucrado con atractivas mujeres de la farándula peruana como Pamela Franco, Shirley Arica, ‘La chama’ Alexandra Méndez y Rosángela Espinoza.

La examiga de Tilsa Lozano, Olinda Castañeda, contó cómo el seleccionado peruano la invitó a viajar a Brasil para que pase unas vacaciones junto a él.

Carlos Zambrano y Christian Cueva.

“Me escribió por Facebook y me dijo ‘¿Estás disponible para viajar a Brasil en tal y tal fecha? Para que tengas unas vacaciones”, respondió en “El valor de la verdad”.

Sin embargo, como en casos similares,Christian Cueva fue rechazado por la modelo. “No conozco. Me muero por conocer Brasil, pero con Cueva, no”, ironizó.

Christian Cueva invitó a Olinda a viajar a Brasil.

Además, de las antes mencionadas, Chris Soifer y Vania Bludau aseguraron que Cueva les escribía cuando ya estaba casado con la madre de sus hijos.

¿Olinda Castañeda y Carlos Zambrano?

La modelo aseguró que salió con otro futbolista de la selección peruana, se trata de Carlos Zambrano, quien también está casado con Marcia Succar.

“Fue todo un trabajo como la CIA, me gustaba, me parecía un chica atractivo. Hablamos de negocios. Salimos en plan ‘casual’... me invitó a Alemania, le dije tú tienes tu novia, respétala, conmigo no es”, expresó.