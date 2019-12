Olinda Castañeda sobre salida con Carlos Zambrano: “Me invitó viajar a Alemania”

Olinda Castañeda se presentó este último sábado en “El valor de la verdad”. Sentada en el sillón rojo, la modelo de 37 años reveló detalles ocultos de su vida, su rivalidad con Tilsa Lozano y las invitaciones por parte de chicos reality y futbolistas de la Selección peruana.

Tras la pregunta 5, la expareja del boxeador Jackson Mora reveló que salió con Carlos Zambrano en más de una ocasión. Todo comenzó cuando un amigo cercano a ella le comentó que el deportista quería conocerla, pero ella no sabía de quién se trataba porque no conocía mucho a los futbolistas peruanos. No obstante, salió con él para saber su identidad.

Olinda Castañeda. Foto: Instagram.

“Acá en Perú. Un amigo en común me dice que Carlos está preguntando por mí. De futbolistas no sé mucho [...] Quedamos en salir un día, me gustaba, me parecía atractivo, es alto, tiene buen cuerpo. Veníamos hablando de antes de mi marca de ropa, respecto a negocios”, comentó Olinda.

Antes de pactar el encuentro, la modelo agregó que ya venían conversando sobre temas respecto a su marca de ropa, pues estaba por lanzar una línea de ropa para padres e hijos, y el futbolista quería que su pequeño sea incluido.

Antes de verse con el zaguero central, Olinda se enteró que él estaba comprometido, cosa que la sorprendió mucho. Durante la cita, ella contó que él la invitó a Alemania, sin embargo, no lo aceptó porque no quería involucrarse en dicha relación.

Tras esto, la modelo le recomendó que se preocupe por su familia y que respeta a su novia. “Anda a buscar por otro lado, porque conmigo no es”, aseveró Olinda Castañeda.

Así también, recalcó que durante el encuentro que tuvieron, él siempre fue cortés y respetuoso con ella. No sintió que hubo un exceso de confianza de por medio. "Súper respetuoso, caballero, no tuvo intención de abrazarme ni nada, solo como amigos, nunca se propasó”, precisó.