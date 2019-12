Thalía Olvino, la nadadora que representará a Venezuela en el Miss Universo 2019 [FOTOS]

Con solo 20 años de edad, Thalía Olvino es una de las candidatas que se perfilan como favoritas a llevarse la corona en el Miss Universo 2019. La valenciana le atribuye toda sus fortalezas al nado sincronizado, deporte que ha practicado durante ocho años y que, según cuenta, le permitió también incursionar en el mundo del modelaje.

“Si yo no hubiera sido deportista, no habría sido Miss Venezuela. Los valores que me representan como mujer los conseguí siendo deportista”, aseguró la reina de belleza durante una entrevista, quien aprendió a trabajar en equipo, a saber escuchar, observar y respetar también en otros ámbitos de su vida, como en su carrera como modelo.

Inicios de Thalía Olvino en el modelaje

A diferencia de otras reinas de belleza, Thalía Olvino dio inicio a su carrera en el modelaje recién a los 17 años, la timidez y la inseguridad que la caracterizaban no le permitieron iniciar más joven.

Foto captura: Thalía Olvino Instagram

Sin embargo, el nado sincronizado generó mayor seguridad y confianza en ella.

¿Qué carrera estudia Thalía Olvino?

La Miss Venezuela Thalía Olvino es estudiante del tercer año de la carrera de Ciencias Gerenciales y Administrativas de la Universidad Tecnológica del Centro. Es TSU. La modelo cuenta que tuvo que poner en pausa sus estudios universitarios para poder representar a su país en el Miss Universo 2019, pues aún le faltan dos años para culminar.

Foto captura: Thalía Olvino Instagram

“Quería llegar a las grandes ligas. Lo dudé por mi carrera y porque aún tenía inseguridades, pero de eso se ha tratado mi vida, de superarme. Pensé que era mi momento y me dije ‘hazlo”, recuerda la deportista.

Foto captura: Thalía Olvino Instagram

Thalía Olvino: “No me he sentido fea”

Durante una entrevista con Telemundo, Thalía Olvino fue cuestionada sobre si alguna vez se ha sentido ‘fea’, la joven respondió que en algún momento de su vida sintió inseguridades pero logró superarlas.

“Yo creo que todas las mujeres a veces tenemos esas inseguridades, yo siempre digo que para participar en un concurso de belleza se necesita de mucha confianza pero mantenerla es difícil. No me he sentido fea pero a veces sí he pensado mucho en esas cosas que me juegan en contra, en mi perfeccionismo”, respondió.