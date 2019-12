Mario Hart no cantó con Leslie Shaw y abandonó a Michelle Soifer en vivo

Mario Hart y Leslie Shaw se iban a encontrar en la última gala de “El dúo perfecto”; sin embargo, el piloto brilló por su ausencia durante todo el show de la intérprete de “Faldita”

La cantante de género urbano visitó al programa de Gisela Valcárcel para ser parte de un reto, en el que todos los participantes tenían que cantar junto a ella, con el fin de obtener puntos extras.

Mario Hart fue el único que no apareció en escena y abandonó a Michelle Soifer, su compañera de dúo.

La conductora Gisela Valcárcel preguntó dónde estaba el piloto a la popular ‘Michi’ y ella respondió: “O se está cambiando o ha ido a buscar Amy G, pero yo como 'vagón’ voy a poner el pecho”

Por su parte, Leslie Shaw atinó a sonreír y luego a dar el visto bueno para empezar su presentación al ritmo de su último tema ‘Bombón’.

Cabe recordar que Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su relación debido a que él fue captado besándose con la modelo Olinda Castañeda en Trujillo.

¿Qué dijo Mario Hart?

El piloto de autos explicó por qué se ausentó y no cantó junto a su expareja Leslie Shaw. Según Mario Hart, tuvo problemas en los camerinos.

“Me estaba cambiando y me torcí el pie... Mi compañera sabe lo profesional que soy y lo he venido demostrando, sino no estaría aquí... No encontraba mi ropa, me dejaron atrás”, expresó para América TV.

“La verdad es que no había tenido mucho ensayo, bueno para la próxima será”, justificó el participante de “El dúo perfecto”

¿Michelle Soifer fue abandonada por Mario Hart?

Al finalizar el show de Leslie Shaw, Michelle Soifer brindó mayores detalles de lo que le había sucedido a su compañero. Además, ironizó la ausencia de Mario Hart: “Yo feliz porque tenía todas las cámaras para mí sola”