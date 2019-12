Justin Bieber y la foto que hace creer a muchos que Hailey Baldwin está embarazada

Justin Bieber y Hailey Baldwin son de las relaciones más estables y afectivas que se conocen en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, una serie de mensajes e imágenes de la pareja ha provocado que muchos especulen sobre la posibilidad que se encuentren en la dulce espera del que sería su primogénito, pero ¿qué de cierto hay en todo esto?

Las especulaciones comenzaron cuando la semana pasada Justin Bieber habló en Instagram de forma pública a su esposa Hailey Baldwin sobre sus deseos de ser padre. Para muchos esto podría significar un adelanto de los planes que la pareja tuvo inicialmente.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Cuando Hailey Baldwin cumplió 23 años el pasado 22 de noviembre, Justin Bieber le dedicó un bonito mensaje, pero también le hizo un particular pedido.

“¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Me haces querer ser mejor todos los días! La forma en que vives tu vida es tan bella... Me emocionas en todos los sentidos. Siguiente temporada... bebés”, escribió Justin Bieber en su cuenta de Instagram.

Justin Bieber felicita a Hailey Baldwin por su cumpleaños número 23

Y al parecer ambos parecen están muy deseosos de encargar pronto a la cigüeña, ya que en una de sus últimas publicaciones en Instagram, la pareja compartió algunos momentos de su paseo por la soleada Miami.

Ambos caminaban juntos, y se puede ver que la mano de Hailey Baldwin reposa sobre su vientre lo que ha hecho pensar a muchos que más allá de los supuestos, la pareja podría encontrarse ya en la dulce espera.

Justin Bieber y Haoley Baldwin son una de las parejas más cariñosas del entretenimiento

Esta imagen ha llevado no solo a internautas de redes sociales, Instagram sobre todo, sino a medios especializados en el entretenimiento a generar diversas teorías sobre un supuesto embarazo. Sin embargo, sería la propia esposa de Justin Bieber quien se encargó de aclarar todo esto.

En sus historias de Instagram, Hailey Baldwin tomó con ironía las especulaciones de un posible embarazo de la esposa de Justin Bieber: “¡Internet es divertido!... No, no estoy embarazada, simplemente me encanta la comida”.

La joven pareja se caso hace poco y ambos aseguran estar al lado del amor de sus vidas

Con esta historia en Instagram, Hailey Baldwin descartó encontrarse en la dulce espera, pero tampoco negó ni afirmó que estén en medio de toda la planificación para, en el futuro más cercano, darle la bienvenida a los hijos de Justin Bieber que, al parecer, es el más emocionado con la idea de la paternidad.